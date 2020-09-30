Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом

Курсантам, которые находились на борту разбившегося самолета оставалось налетать всего лишь три часа практики. На борту Ан-26 парни запуск двигателей, навигацию, а также радиопероговоры.

Стоит отметить, что в салоне Ан-26 на момент крушения находилось 27 человек: 7 членов экипажа, остальные - курсанты третьего курса. Выживший парень сидел практически у кабины пилота.

Вячеслав сообщил журналистам, что полет шел хорошо, ничего не предвещало беды. Затем судно начало сильно трясти и парень, очевидно, ударился головой и отключился. Очнулся курсант уже внутри горящего самолета.

Курсант пытался спасти своего друга Виталия Ольхового, который уже был окутан огнем.

"Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили – и все", – отметил Слава.

На следующий день Вячеславу сообщили о смерти друга, парень был в шоке, ведь он потерял всю группу.

Сейчас Вячеславу предстоит долгий срок реабилитации, а также и огромное желание узнать виновных в случившемся, ведь за некоторые ошибки люди платят жизнью.

Как сообщалось ранее, эксперты в авиационной области начали расшифровку бортовых самописцев военного самолета АН-26, который потерпел крушение 25 сентября под Харьковом.