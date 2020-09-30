Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом

Курсант третьего курса Вячеслав Золочевский, который оказалася единственным выжившим в авиакатастрофе авиасудна Ан-26, которое потерпело крушение под Чугуевом, первый раз со дня трагедии вышел из больничной палаты. Молодой человек поделился подробности рокового полета в сюжете ТСН, передает УРА-Информ
Курсантам, которые находились на борту разбившегося самолета оставалось налетать всего лишь три часа практики. На борту Ан-26 парни запуск двигателей, навигацию, а также радиопероговоры.
Стоит отметить, что в салоне Ан-26 на момент крушения находилось 27 человек: 7 членов экипажа, остальные - курсанты третьего курса. Выживший парень сидел практически у кабины пилота.
Вячеслав сообщил журналистам, что полет шел хорошо, ничего не предвещало беды. Затем судно начало сильно трясти и парень, очевидно, ударился головой и отключился. Очнулся курсант уже внутри горящего самолета.
Курсант пытался спасти своего друга Виталия Ольхового, который уже был окутан огнем.
"Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили – и все", – отметил Слава.
На следующий день Вячеславу сообщили о смерти друга, парень был в шоке, ведь он потерял всю группу.
Сейчас Вячеславу предстоит долгий срок реабилитации, а также и огромное желание узнать виновных в случившемся, ведь за некоторые ошибки люди платят жизнью.
Как сообщалось ранее, эксперты в авиационной области начали расшифровку бортовых самописцев военного самолета АН-26, который потерпел крушение 25 сентября под Харьковом.
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