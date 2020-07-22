09:12 22.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, как уговорил террориста в Луцке сдаться

Президент Украины Владимир Зеленский был одним из ключевых людей, которые помогли без жертв закончить захват заложников в автобусе в центре Луцка.

Зеленский рассказал, как уговорил террориста в Луцке сдаться

Именно после разговора с президентом террорист Максим Кривош сначала отпустил троих людей, а спустя где-то полчаса и вовсе сдался правоохранительным органам. Владимир Зеленский отметил, что сначала нужно было оценить адекватность преступника, он взял ситуацию под личный контроль, хотя у него и была официальная встреча с президентом Швейцарии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео", - заявил Зеленский.

Он отметил, что после выхода видео террорист должен был выйти из автобуса и сдаться, что в итоге и сделал.

Президент Украины отметил, что рассматривался вариант штурма автобуса, но никто не давал гарантии, что все пройдет гладко и никто не пострадает.

Напомним, что террорист захватил автобус с террористами около 9:30 и продержал в заложниках 12 часов.


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