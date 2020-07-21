11:28 21.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками

В центре украинского Луцка неизвестный мужчина захватил автобус с людьми. При себе у мужчины находиться взрывчатка и оружие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Facebook, передает УРА-Информ.

В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками

К текущему моменту в области ввели оперативный план "Заложник". Территория центра Луцка перекрыта для обеспечения безопасности граждан Украины. На месте происшествия работают все службы полиции.

Местное издание "Волынские новости" также информирует о том, что очевидцы инцидента слышали выстрелы внутри автобуса. Перед драмтеатром сейчас находится автобус с поврежденными окнами.

Также известно, что на месте происшествия работают несколько экипажей сотрудников правоохранительных органов и взрывотехники.

Отмечается, что в настоящее время количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. При этом некоторые СМИ сообщают, что в заложниках находятся 20 человек.

В правоохранительных органах сообщают, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой украинской власти. Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ граждан Украины в центральную часть города.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием и ради собственной безопасности не идти и не ехать в центр Луцка.

Около 10:10 в центре города раздалась автоматная очередь.

Ранее сообщалось, что по данным местной полиции, с вечера пятницы (17 июля) до воскресенья (19 июля) в результате стрельбы в Чикаго погибли 12 человек. С начала года в этом городе расстреляно более 1,9 тысячи человек.


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