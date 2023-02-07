Резников анонсировал много позитивных новостей для Украины: подробности

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Мы провели плодотворный разговор. Это уже наша вторая встреча после встречи в формате Рамштайн. Вскоре будет еще одна в том же формате, однако в Брюсселе. Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы», – отметил Алексей Резников.

Со своей стороны Борис Писториус сообщил, что вместе с Алексеем Резниковым обсудил варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны.

«Я в своей должности около 2 недель. Хочу выразить солидарность в Украине. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат – решительный. Нет сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины», – сказал Борис Писториус.

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