Происшествия

Резников анонсировал много позитивных новостей для Украины: подробности

Родион Власов

Алексей Резников во время совместной пресс-конференции в Military Media Center с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом анонсировал много позитивных для Украины новостей.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Мы провели плодотворный разговор. Это уже наша вторая встреча после встречи в формате Рамштайн. Вскоре будет еще одна в том же формате, однако в Брюсселе. Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы», – отметил Алексей Резников.

Со своей стороны Борис Писториус сообщил, что вместе с Алексеем Резниковым обсудил варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны.

«Я в своей должности около 2 недель. Хочу выразить солидарность в Украине. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат – решительный. Нет сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины», – сказал Борис Писториус.

Напомним, у ВСУ большое достижение на фронте: СМИ выяснили, кого удалось ликвидировать (фото).

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: вся страна сдвинулась на три метра

Невероятное геологическое событие произошло в Турции после смертоносного землетрясения.

Родион Власов

В Украине будет новый глава СБУ: Зеленский внес в Раду представление об одном человеке

Стало известно, что глава Украинского государства Владимир Зеленский решил внести на рассмотрение народным депутатам спецпредставление о новом главе Службы безопасности Украины.

Родион Власов

Невзоров спрогнозировал социальный взрыв в РФ: журналист нашел «интересный» признак

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации и сегодняшний представитель оппозиционных СМИ России Александр Невзоров заявил о том, что жители России уже демонстрируют некоторый символизм в своих действиях.

Родион Власов

Кадыров покинул территорию РФ: источник раскрыл, где заметили главу Чечни

Скандально известный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже больше недели не появлялся в публичном пространстве, но недавно СМИ выяснили, что же произошло.

Родион Власов

28 февраля в РФ анонсированы перемены: стало известно, какой запрет могут готовить власти

В украинских СМИ появилась информация о том, что в Российской Федерации намерены еще больше «закручивать гайки» рядовым гражданам.

Ирина

ВВС США сбили китайский разведывательный шар у побережья Каролины (видео)

Китайский воздушный шар-шпион несколько дней летал над США. Американские военные дождались, пока шар выйдет в море, и сбили его ракетой.

Recent Post

Top Category