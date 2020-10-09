В "Слуге Народа" рассказали, какой будет курс доллара в следующем году

Народный депутат от партии "Слуга Народа", член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная дала свой прогноз относительно курса доллара в 2021 году. По ее прогнозу курс пойдет вверх, однако не значительно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"По поводу курса доллара – я думаю, он сохранится на уровне 29-29,1 гривен за доллар", - заявила Леся Забуранная.

Также она поделилась мнению по поводу того, какую среднюю зарплату стоит ожидать украинцам в следующем году.

"На сегодняшний день средняя зарплата 12,5 тысячи грн, я думаю, что средняя зарплата в следующем году будет, по прогнозам экспертов, около 14 тысяч грн", — сказала народный депутат.

Ранее свои мнением относительно курса доллара поделился финансовый эксперт.