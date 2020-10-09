10:46 09.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В "Слуге Народа" рассказали, какой будет курс доллара в следующем году

На данный момент курс доллара держится на отметке чуть более 28 гривен за одну американскую единицу. Однако уже многие дают свои прогноз относительного того, за сколько можно будеть купить американский доллар в следующем году.

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Народный депутат от партии "Слуга Народа", член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная дала свой прогноз относительно курса доллара в 2021 году. По ее прогнозу курс пойдет вверх, однако не значительно.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"По поводу курса доллара – я думаю, он сохранится на уровне 29-29,1 гривен за доллар", - заявила Леся Забуранная.

Также она поделилась мнению по поводу того, какую среднюю зарплату стоит ожидать украинцам в следующем году.

"На сегодняшний день средняя зарплата 12,5 тысячи грн, я думаю, что средняя зарплата в следующем году будет, по прогнозам экспертов, около 14 тысяч грн", — сказала народный депутат.

Ранее свои мнением относительно курса доллара поделился финансовый эксперт.


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