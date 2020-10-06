07:53 06.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Курс доллара нестабилен: эксперт рассказал, что делать украинцам

В последние дни курс доллара значительно увеличился уверенно перешагнул отметку в 28 гривен. Чего же дать дальше от курса валют?

Курс доллара нестабилен: эксперт рассказал, что делать украинцам

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович рассказал, чего ожидать от курса валют украинцам в ближайшее время. Он отметил, что на этой неделе не ожидается колебаний, а если и что-то произойдет, то на рынок выйдет Национальный банк Украины и стабилизирует гривну.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК- Украина.

"Мы не ожидаем особых колебаний на валютном рынке, поскольку потребность в уплате налогов уменьшилась, а возмещение НДС снова будет происходить в последние дни месяца. Поэтому определяющим будет сбалансированность операций экспортеров и импортеров, поскольку нерезиденты после получения погашений снова будут не очень активны с продажей ОВГЗ", - отметил эксперт.

Тарас Котович считает, что курс гривны по отношению к американской валюте на этой неделе будет в районе 28.30 – 28.40.

Ранее мы сообщали, что в Украине скоро подорожает хлеб. Стало известно, сколько он может стоить.


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