Кремль отреагировал на санкции Польши: не сомневайтесь будут контрдействия

Напомним, что корпорация "Газпром" и еще пять европейских компаний были оштрафованы польским антимонопольным комитетом из-за строительства российской газотранспортной системы "Северный поток-2". Штраф для монополиста из России составил 7,6 млрд дол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что такие действия польской стороны вряд ли скажется на состоянии отношений с Польшей ведь их и так трудно назвать благоприятными.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАС.

"Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет сделано корпорацией", - сказал он.

Он добавил, что на данный момент отношения между Польшей и Россией не самые лучшие. Также он отметил, что вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно.

"В целом отношения находятся не на должном уровне", - отметил Песков.