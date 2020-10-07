14:58 07.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Кремль отреагировал на санкции Польши: не сомневайтесь будут контрдействия

Российская Федерация весьма быстро отреагировали на штраф польского регулятора против российского газового монополиста "Газпрома".

Кремль отреагировал на санкции Польши: не сомневайтесь будут контрдействия

Напомним, что корпорация "Газпром" и еще пять европейских компаний были оштрафованы польским антимонопольным комитетом из-за строительства российской газотранспортной системы "Северный поток-2". Штраф для монополиста из России составил 7,6 млрд дол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что такие действия польской стороны вряд ли скажется на состоянии отношений с Польшей ведь их и так трудно назвать благоприятными.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАС.

"Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет сделано корпорацией", - сказал он.

Он добавил, что на данный момент отношения между Польшей и Россией не самые лучшие. Также он отметил, что вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно.

"В целом отношения находятся не на должном уровне", - отметил Песков.


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