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Польша выписала штраф Газпрому на $7,6 млрд из-за "Северного потока-2"

Корпорация "Газпром" и еще пять европейских компаний были оштрафованы польским антимонопольным комитетом из-за строительства российской газотранспортной системы "Северный поток-2". Власти отметили, что действия компаний нарушают польское законодательство. Об этом заявил глава Управления по охране конкуренции и потребителей Польши Томас Хрустный, сообщает ТАСС, передает УРА-Информ.

Польша выписала штраф Газпрому на $7,6 млрд из-за

Чиновник уверяет, что расследование было проведено достаточно скурпулезно. Польские власти узаконили процесс, который касается финансирования и строительства ГТС "Северный поток - 2".

Штраф для монополиста из России составил 7,6 млрд дол. В злотых эта цифра равна 29 миллиардам. Коммпании, которые аффилированны с Газпромом получили штрафы на сумму 100 млн дол.

"В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор (о строительстве)", - добавил Хрустный.

Также он подчеркнул, что строительство российской ГТС нарушет польское законодательство. Несмотря на это, юридические лица имеют право оспорить решение в суде.

Ранее сообщалось, что болгарская сторона уже на полгода затянула строительство ГТС "Турецкий поток".


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