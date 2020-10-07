Польша выписала штраф Газпрому на $7,6 млрд из-за "Северного потока-2"

Чиновник уверяет, что расследование было проведено достаточно скурпулезно. Польские власти узаконили процесс, который касается финансирования и строительства ГТС "Северный поток - 2".

Штраф для монополиста из России составил 7,6 млрд дол. В злотых эта цифра равна 29 миллиардам. Коммпании, которые аффилированны с Газпромом получили штрафы на сумму 100 млн дол.

"В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор (о строительстве)", - добавил Хрустный.

Также он подчеркнул, что строительство российской ГТС нарушет польское законодательство. Несмотря на это, юридические лица имеют право оспорить решение в суде.

Ранее сообщалось, что болгарская сторона уже на полгода затянула строительство ГТС "Турецкий поток".