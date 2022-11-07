РФ дали особое указание жителям Херсонщины: источник сказал, что нужно сделать до 10 ноября

Оккупанты из Российской Федерации продолжают создавать целый ряд проблем для жителей одного из южных регионов Украины. На сей раз им было приказано выехать из своего населенного пункта до 10 ноября.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что вышеуказанное приказание было задействовано по отношению к жителям населенного пункта Берислав, который находится недалеко от Херсона. На все про все людям дали времени до 10 ноября.

В Генеральном штабе ВСУ уже успели прокомментировать данную ситуацию. Как считают украинские эксперты, людям говорят о том, что якобы армия Украины намерена разрушать дамбу Каховской ГЭС.

Другие причины, к сожалению, пока неизвестны. Так же неясно, послушался ли кто-то указаний представителей РФ или же нет. Однако известно только о панических настроениях среди населения.

Напомним, рассекречен важный документ Путина по РФ: СМИ выяснили, к чему готовит Россию президент.