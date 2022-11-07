Политика

В США послали новый сигнал Киеву: западные СМИ раскрыли, к чему призывают Зеленского

Ирина

Представители Администрации лидера Америки Джозефа Байдена решили напрямую обратиться к функционерам на Банковой. Выяснилось, что Вашингтон захотел, дабы официальный Киев продемонстрировал международной общественности важный знак по переговорам.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Как указал источник, у Байдена попросили президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы тот показал открытость к переговорам с Российской Федерацией. Выяснилось, что такая просьба Вашингтона направлена на то, дабы поспособствовать началу переговоров между Москвой и Киевом.

«Как только Украину подтолкнут к переговорам, пойдут беседы о поддержке Киева со стороны других государств, которые столкнулись с опасениями избирателей насчет растягивания войны в Украине на многие года», – заключил источник.

Как сообщалось временем ранее, Зеленский сказал, сколько мирных граждан погибло в Мариуполе: президент об огромной цифре.

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