Здоровье Путина резко сдало: в РФ наконец-то признались, что происходит с лидером государства

Президент России Владимир Путин в минувшие выходные прошел очередной медицинский осмотр, и его семья и врачи обеспокоены его кашлем, постоянной тошнотой и потерей аппетита из-за противораковых препаратов и специальной диеты.

Время чтения: 54 Секунд

Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на известное российское сообщество «Генерал СВР», передает «УРА-Информ».

Как сообщил источник со ссылкой на своих инсайдеров, близких к главе Кремля, Путин за последние несколько месяцев похудел на восемь килограммов. В связи с этим окружение президента опасается, что российская элита воспримет явную слабость и постоянный кашель как признак стремительно ухудшающегося состояния здоровья главы государства.

Несмотря на отдых и лечение, Путин продолжал смотреть утренние и вечерние новости и присутствовал на двух встречах по видеосвязи. Одной из причин недовольства главы Кремля стала катастрофа многоцелевого истребителя «СУ-30 в Иркутске.

«Больше всего негатива испытал на себе “Маршал Победы” Сергей Шойгу. Хотя Шойгу отстранен от принятия решений в Минобороны, он периодически появляется на встречах с президентом. Путин своими выражениями и поведением явно демонстрирует, что Сергей Кожугетович является лишним в его окружении и даже в Министерстве обороны», – сообщил инсайдер.

Источник так же добавил, что Путин не смог продолжить встречу из-за сильного кашля, поэтому встречу пришлось отложить, а президент обратился за медицинской помощью.

Напомним, в РФ показали новую карту боевых действий в Украине: даже россияне были обескуражены (фото).