Политика

Стало известно, когда ВСУ освободят всю Херсонскую область: Буданов дал четкий ответ

Ирина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что защитники Украинского государства могут освободить город Херсон от российских оккупантов до конца этого года.

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Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».

Буданов заявил, что россияне уже фактически выводят «Промсвязьбанк» из Херсона наряду с другими финансовыми структуры, которые были туда специально завезены представителями Кремля.

Иными словами, добавляет Буданов, оккупационные «власти» создают иллюзию того, что все пропало. Но при этом вводят новые воинские части и готовят улицы города к обороне.

По словам Буданова, оккупационные силы осознают, что Вооруженные силы Украины могут скоро освободить Каховскую плотину, которая в настоящее время является основной дорогой для многих фронтовых узлов.

«В этом случае ВС РФ приходится принимать быстрое решение. Им либо придется очень быстро бежать из города, либо они рискуют оказаться в той же ситуации, что и украинские силы в Мариуполе ранее. Но они готовятся не уходить, а защищаться», — резюмировал Буданов.

Напомним, Зеленский поставил новую задачу СБУ: источник в ОП сказал, что могло разволновать президента.

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