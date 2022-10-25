Стало известно, когда ВСУ освободят всю Херсонскую область: Буданов дал четкий ответ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что защитники Украинского государства могут освободить город Херсон от российских оккупантов до конца этого года.
Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».
Буданов заявил, что россияне уже фактически выводят «Промсвязьбанк» из Херсона наряду с другими финансовыми структуры, которые были туда специально завезены представителями Кремля.
Иными словами, добавляет Буданов, оккупационные «власти» создают иллюзию того, что все пропало. Но при этом вводят новые воинские части и готовят улицы города к обороне.
По словам Буданова, оккупационные силы осознают, что Вооруженные силы Украины могут скоро освободить Каховскую плотину, которая в настоящее время является основной дорогой для многих фронтовых узлов.
«В этом случае ВС РФ приходится принимать быстрое решение. Им либо придется очень быстро бежать из города, либо они рискуют оказаться в той же ситуации, что и украинские силы в Мариуполе ранее. Но они готовятся не уходить, а защищаться», — резюмировал Буданов.
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