Акцент

Сербия закрывает посольство в Украине – Шарий сообщил, какой сигнал могла дать Москва

Ирина

Одиозный блогер и глава партии «ППШ» Анатолий Шарий обратил внимание на тот факт, что Сербия решила свернуть свою дипломатическую миссию на территории Украинского государства. Деятель медиа утверждает, что это может быть связано с особым «знаком» Кремля.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Сербия решила закрыть посольство в Украине из-за соображений безопасности. Очевидно, что все партнеры России были предупреждены Москвой о предстоящем. Готовящееся подтверждается и уже упомянутыми мною ранее приготовлениями на местах», – сообщил Шарий.

По каким-то причинам блогер не стал упоминать, что же готовится, и какой вообще может быть план у Российской Федерации. На этом фоне ключевые западные посольства, включая Соединенные Штаты, остаются на территории Украины, хотя до 24 февраля именно они сворачивали свои миссии.

Как сообщалось ранее, Украину может ожидать еще один кризис: инсайдер ОП сказал, какой план вынашивает Кремль.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

В НАТО намерены передать Украине мощную технику: Столтенберг сказал, на что решился Блок

Ключевой представитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Украинское государство получит соответствующее вооружение, которое поможет справиться с российским агрессором.

Ирина

Херсонщина переходит под контроль Украины: Янушевич сказал, сколько населенных пунктов взяли ВСУ

Губернатор Херсонской области Ярослав Янушевич утверждает, что Вооруженные силы Украинского государства сумели добиться больших успехов на южном направлении. По его словам, уже немало населенных пунктов было освобождено от оккупантов РФ.

Ирина

ВСУ начали теснить армию РФ на Херсонщине: журналист выяснил, где украинцы показали успех

На правобережье Херсонской области идет контрнаступление ВСУ. Как оказалось, у Вооруженных сил Украины есть большие достижения на Юге. Благодаря ним журналисты начали говорить о скором выходе на ключевой город направления – Херсон.

Ирина

В США сказали, будут ли отправлять войска в Украину: Белый дом принял решение

Представители власти Америки снова были вынуждены поднять тему касательно внедрения своего контингента в войны РФ против Украинского государства. Как сообщил Белый дом, у США есть определенные опасения насчет Кремля, поэтому они приняли свое решение.

Ирина

В Украине начали готовить ассиметричный удар по РФ: источник ОП сказал, какое решение приняли власти

Стало известно, что у президента Украинского государства Владимира Зеленского не намерены терпеть терроризма в стране, который устраивает временами РФ. Потому уже сейчас прорабатываются необходимые стратегии, чтобы отомстить Кремлю.

Ирина

На восстановление Крымского моста уйдет много месяцев: Денисенко ответил, сколько именно

Один из ключевых представителей Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко, являющийся по совместительству советником главы ведомства, сообщил о том, что известный архитектурный объект не будет восстановлен спустя несколько недель.