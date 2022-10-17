Сербия закрывает посольство в Украине – Шарий сообщил, какой сигнал могла дать Москва

Одиозный блогер и глава партии «ППШ» Анатолий Шарий обратил внимание на тот факт, что Сербия решила свернуть свою дипломатическую миссию на территории Украинского государства. Деятель медиа утверждает, что это может быть связано с особым «знаком» Кремля.

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Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Сербия решила закрыть посольство в Украине из-за соображений безопасности. Очевидно, что все партнеры России были предупреждены Москвой о предстоящем. Готовящееся подтверждается и уже упомянутыми мною ранее приготовлениями на местах», – сообщил Шарий.

По каким-то причинам блогер не стал упоминать, что же готовится, и какой вообще может быть план у Российской Федерации. На этом фоне ключевые западные посольства, включая Соединенные Штаты, остаются на территории Украины, хотя до 24 февраля именно они сворачивали свои миссии.

Как сообщалось ранее, Украину может ожидать еще один кризис: инсайдер ОП сказал, какой план вынашивает Кремль.