Политика

Грузия скоро может закрыться от РФ: президент сообщила, что произошло

Ирина

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили призналась, что пассажиропоток из Российской Федерации создает некоторые проблемы в ее стране. Она не исключает, что в связи с целым рядом фактором власти Грузии могут принять решение о закрытии границ для граждан РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Не исключается, что нам доведется пересматривать безвизовый режим. В условиях сегодняшнего дня он находится в либеральном формате. Однако вопрос должно решить правительство, а также общество», – сообщила Зурабишвили во время пресс-конференции с молдавским лидером Майей Санду на территории Кишинева.

Известно, что еще с 2012 года грузины разрешили въезжать россиянам на территорию своего государства без визы на срок до 365 дней. На этом фоне Зурабишвили не говорила о каких-либо сроках насчет принятия вышеупомянутого решения.

Как сообщалось ранее, в РФ начали обустраивать бомбоубежища: СМИ раскрыли, какой документ был негласно принят (фото).

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