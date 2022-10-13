Ставленники РФ начали выезжать из Херсона: депутат сообщил, что происходит

Военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что сотрудники ФСБ России массово покидают регион вместе с семьями. Более того, по его словам, это началось еще неделю назад.

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Данная информация представлена ресурсом «24 Канал», передает «УРА-Информ».

По данным Хланя, сотрудники ФСБ России массово бегут из региона вместе со своими родственниками. Депутат сообщил, что силовики РФ получили «план эвакуации» с оккупированной территории.

«5 октября были обнаружены доказательства того, что 12 микроавтобусов с членами семей сотрудников ФСБ выехали из Новой Каховки на аннексированный полуостров Крым. Также в связи с Херсоном появилась информация об «эвакуации» сотрудников силовых структур РФ», – сообщил военный.

Хлань добавил, что сотрудники ФСБ использовали эти же фургоны для вывоза краденого у украинцев, так как они больше участвовали в засадах и грабежах. При этом, по словам депутата, личный состав Вооруженных Сил РФ ищет способы сдаться, так как для них нет «плана эвакуации».

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