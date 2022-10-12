НАТО будут проводить ядерные учения: Столтенберг предупредил, чего нельзя допустить

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что силовой блок намерен действовать решительней. По его словам, НАТО начнет специальные учения уже на следующей неделе, которые будут направлены на ядерное сдерживание.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

Столтенберг сделал также заявление о том, что победа России в войне против Украинского государства по умолчанию будет означать поражение Североатлантического альянса. Представитель блока сказал, что вышеупомянутого ни в коем случае нельзя допустить.

Пока неизвестны подробности касательно этих учений, и где они вообще будут проводиться. Однако в НАТО давно опасаются возможных угроз и провокаций от Российской Федерации, которая через своих посредников постоянно говорит о ядерных ударах по Западу, а также Украине.

Как сообщалось ранее, в США приняли новое решение по Украине из-за обстрела РФ: Байден выступил с официальным заявлением.