В РФ сказали, когда применят ядерное оружие: Рябков выступил с официальным заявлением

Как сообщил зампредседателя МИДа России Сергей Рябков, Россия никому не угрожает оружием массового поражения. По его словам, Запад использует «ядерную риторику», чтобы разоблачить Москву. Тем не менее, он же и предупредил, когда Кремль может нажать на кнопку.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Рябков подчеркнул, что документ, принятый главой Кремля Владимиром Путиным на основе политики правительства России в области ядерного сдерживания, «четко определяет условия ее реализации».

«Кремль имеет право применить ядерное оружие в случае поступления «достоверной информации о пуске баллистических ракет с целью нанесения удара по территории России или ее союзников», – сообщил он.

Затем он добавил, что такой ответ Российская Федерация может дать даже в случае «применения ядерного оружия или иного оружия массового поражения на территории России и ее союзников.

«Кремль готов применить ядерное оружие в случае «повреждения важных военных или государственных объектов, отказ от которых повлечет за собой прекращение ядерного возмездия», – сообщил Рябков.

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