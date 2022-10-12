Политика

В РФ сказали, когда применят ядерное оружие: Рябков выступил с официальным заявлением

Ирина

Как сообщил зампредседателя МИДа России Сергей Рябков, Россия никому не угрожает оружием массового поражения. По его словам, Запад использует «ядерную риторику», чтобы разоблачить Москву. Тем не менее, он же и предупредил, когда Кремль может нажать на кнопку.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Рябков подчеркнул, что документ, принятый главой Кремля Владимиром Путиным на основе политики правительства России в области ядерного сдерживания, «четко определяет условия ее реализации».

«Кремль имеет право применить ядерное оружие в случае поступления «достоверной информации о пуске баллистических ракет с целью нанесения удара по территории России или ее союзников», – сообщил он.

Затем он добавил, что такой ответ Российская Федерация может дать даже в случае «применения ядерного оружия или иного оружия массового поражения на территории России и ее союзников.

«Кремль готов применить ядерное оружие в случае «повреждения важных военных или государственных объектов, отказ от которых повлечет за собой прекращение ядерного возмездия», – сообщил Рябков.

Напомним, ВСУ показали, что на самом деле изображено на браслете Залужного: развенчан еще один миф росСМИ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Биография Путина оказалась ложной: журналистка выяснила новую информацию о детстве главы РФ

Польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих поделилась малоизвестными фактами о родителях кремлевского диктатора Владимира Путина, которые скрыты в биографиях российского лидера. Выяснилось, что немало данных было упущено или засекречено.

Ирина

Разведка Британии выяснила, чего Кремль добивается от Зеленского: инсайдер ОП «слил» данные

Известное разведывательное агентство «МИ-6» предоставила секретную информацию в Офис Президента, с которой ознакомился глава Украины Владимир Зеленский. Выяснилось, что в данный момент РФ добивается от украинского лидера только одного действия.

Ирина

Что произойдет, если Путин применит ядерное оружие в Украине: Болтон дал четкий ответ

Президент России Владимир Путин рискует стать мишенью из-за своего потенциального, радикального решения. Подобное предупреждение сделал бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Ирина

Гиркин предрек трагичную судьбу для Пригожина: экс-боевик сказал, как закончит приближенный Путина

Бывший лидер незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин, он же Стрелков, провел параллель между владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и исторической личностью фон Валленштейном. Как намекнул сам экс-боевик, ближайший к Путину человек может столкнуться с серьезным предательством.

Ирина

Око за око! – Корбан пригрозил РФ, и сказал, чего будет Украина добиваться от Запада

Глава политсилы «УКРОП» и по совместительству украинский предприниматель Геннадий Корбан сообщил, что украинцы не оставят так просто недавний террористический акт в виде ракетных обстрелов РФ. По его словам, ВСУ должны ответить на подобное злодеяние.

Ирина

ВСУ показали, что на самом деле изображено на браслете Залужного: развенчан еще один миф росСМИ

Полковник Вооруженных сил Украины и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» получил фотографию браслета, который сделал так много шума благодаря российским «журналистам». Выяснилось, что изображена там совсем не нацистская свастика.