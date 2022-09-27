В РФ уже начали «хватать» инвалидов ради мобилизации: СМИ рассказали о печальном инциденте

На территории Российской Федерации продолжают происходить события, в абсурдность которых пользователи соцсетей по началу отказываются верить. Выяснилось, что повестка была вручена инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко. Кроме того, были выделены интригующие детали.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что мужчина числился в качестве капитана запаса. По каким-то причинам в военкомате не узнавали о состоянии мужчины, и подлежит ли он вообще обязательной военной службе.

Тем не менее, сотрудник военкомата лично вручил повестку Тимошенко в присутствии представителя правоохранительных органов. Более того, когда пришедшие увидели в каком состоянии призывник, сотрудник военкомата попросил Тимошенко все равно прибыть к месту назначения, дабы эксперты разобрались с ситуацией.

Чем в итоге закончился данный инцидент неизвестно. Однако мужчина отказался наотрез выполнять просьбу сотрудника военкомата.

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