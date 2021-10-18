Кличко инициирует создание районных рад в Киеве

Депутаты смогут лучше представлять интересы киевлян

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Лидер партии «УДАР», а также столичный мэр Виталий Кличко заявил о том, что он инициирует создание районных советов в Киеве. Также он призвал депутатов Киевсовета поддержать его решение. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщения Кличко на своей странице в Facebook.

«Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было восстановлено. На сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов — это усиление децентрализации, которую сворачивают последнее время, и европейский путь развития столицы «, — написал он.

Депутаты районных советов, как считает киевский мэр, смогут лучше представлять интересы жителей столицы, а также будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств.

«Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смо жуть оперативно реагировать на их проблемы. Во-вторых, больше представительства — больше прозрачности. Внедрение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как расходуется бюджет в их районе, и влиять на это «, — пояснил Кличко.

Создание районных советов, как уверяет Кличко, не будет обременительным для столичного бюджета.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко пока что не собирается баллотироваться на пост президента Украины, однако, столичный глава намерен вести свою партию на следующие парламентские выборы.