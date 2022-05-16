Происшествия

Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского при освобождении украинского села

«Волат» был ранен много раз, но каждый раз возвращался в строй

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В ходе войны в Украины против армии РФ скончался командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел «Волат». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу батальона.

«Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел „Волат“. Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели», – отметили в ведомстве.

«Волат», как отмечают сослуживцы, был ранен много раз, но каждый раз возвращался в строй. Вечная слава герою.

Ранее сообщалось, что сейчас деблокада Мариуполя военным путем невозможна, ведь сохраняется высокий риск попасть в ловушку противника

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