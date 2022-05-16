Эксперты рассказали, почему сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя

Для вывоза 600 раненых, туда необходимо доставить не менее 500 пустых автомобилей

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Сейчас деблокада Мариуполя военным путем невозможна, ведь сохраняется высокий риск попасть в ловушку противника. Об этом в интервью РБК-Украина заяви военный эксперт, полковник Сергей Грабский, передает УРА-Информ.

«При всем уважении к нашим ребятам, при всем моем желании спасти наших защитников и защитниц Мариуполя, никоим образом это сейчас невозможно. Речь идет о прорыве на территорию города и проведении боевых действий на территории города. А это абсолютно сложная ситуация. Мы таким образом рискуем добавить к нашим героическим защитникам Мариуполя еще тысячи наших солдат, которые могут просто попасть в ловушку, ввязавшись в уличные бои, когда будут пытаться прорваться к «Азовстали», – отметил он.

Эвакуация украинских защитников, как считает эксперт, требует большого количества дополнительных средств.

«Это будет целый медицинский конвой, то есть колонна увеличивается в разы. И ей надо еще как-то добраться до Мариуполя», – добавил он.

Ранее сообщалось, что киевский городской совет переименовал арку Дружбы народов в Арку Свободы украинского народа.