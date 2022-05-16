Как определить высокий уровень холестерина в крови: медики объяснили, что чувствует человек

Специалисты Соединенных Штатов из сосудистого центра Дэвиса сообщили о том, что поражение сосудов происходит постепенно. Как правило, человек особо не замечает повышенный уровень холестерина, однако есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на исследование Запада, передает «УРА-Информ».

В первую очередь, эксперты просят обратить внимание на ступни и ноги. Если у человека возникают боли и спазмы, включая так же и оттеки, это может говорить о повышенном уровне холестерина, который начал скапливаться в артериях.

Кроме того, имеет место быть неспецифическая боль или жжение в ягодицах, голенях или бедрах во время ходьбы. Усугубляет ситуацию так же возраст, вредные привычки, гипертония, курение, генетическая предрасположенность и малоподвижный образ жизни.

Однако, в любом случае, каждому человеку раз в полгода необходимо сдавать анализы на высокий уровень холестерина. В частности, это касается людей старше 45 лет.

Как сообщалось ранее, ученые создали лекарство от ранее неизлечимой болезни: большое открытие в мире науки.