Политика

Арестович сказал, какой «подарок» ВС РФ хотят сделать Путину на 9 мая: подробности

Один из ключевых советников главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о том, что солдаты Российской Федерации намерены проявить максимальную эффективность до одного из важнейших событий для пропагандистской машины Кремля – 9 мая.

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Об этой информации сообщила «Телеграм служба новостей», передает «УРА-Информ».

«Арестович считает, что до 9 мая войска России хотят «принести» главе РФ Владимиру Путину победу над Азовом. Усилия предпринимают крайнего порядка. Уже третьи сутки идут беспрерывные штурмы», – сказано в сообщении.

Тем не менее, командование ВСУ Украины все еще выходит на связь с завода «Азовставль», где герои нации заняли свои позиции, и всячески отбивают попытки врага взять территорию штурмом. Однако, увы, даже сами военнослужащие вынуждены признавать, что положение крайне тяжелое.

Впрочем, обстановка на других линиях фронта куда как лучше. Там наши силы не только успешно сдерживают оккупанта, но еще и временами идут в контрнаступление, отбивая попутно населенные пункты от ВС РФ. В частности, на днях это случилось в Харьковской области.

Напомним, Мариуполь просто превратили в украинское гетто – советник мэра города.

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