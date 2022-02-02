«Гражданские вечно шастают»: в «ДНР» предложили новые версии «минирования» здания в Донецке

Взрывное устройство беспрепятственно могли принести в «администрацию»

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В «администрации» Киевского района оккупированного украинского Донецка был подрыв не 1,5 кг тротила, а «чего-то небольшого». Подложить взрывное устройство в пожарный щит на третьем этаже мог любой желающий, так как это «проходной двор». Об этом написал боевик «ДНР» Станислав Варг в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«На мой субъективный взгляд, саперам удалось отмотать взрывчатое вещество и подорвать детонаторы. Потребовалось из-за того, что они были „привязаны“ к мобильному устройству. Взрыв 1.2 кг тротила в здании — бред. Судя по фото подрыв был чего-то небольшого, что не идет в разрез с моей теорией», — отметил Варг.

Взрывное устройство, как считает член НВФ, беспрепятственно могли принести в «администрацию».

«Администрации — проходной двор, гражданские вечно там шастают туда-сюда, а охранников как таковых почему-то нет. Возможно как-то попробую сделать морду кирпичом и пробежаться по районной администрации, такого быть не должно и я пока не верю», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что ожидает, когда Российская Федерация начнет отвод войск от границ Украины, что станет важным сигналом к деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.