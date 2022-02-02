Ждет сигнала от России: Зеленский озвучил подробности

Зеленский добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных

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Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что ожидает, когда Российская Федерация начнет отвод войск от границ Украины, что станет важным сигналом к деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает УРА-Информ.

«Мы очень ждем момента, когда Россия войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственный правдивый ответ РФ на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию. Не надо слов, надо сделать такой шаг».

Вдоль границ Украины, как подчеркнул глава Украины, находятся около 100 тысяч российских военных.

«Вообще мы понимаем, что от 30 до 50 тысяч военных и техники на территории оккупированного Крыма и 30−35 тысяч на оккупированных территориях Донбасса находятся и сегодня около 100 тысяч российских войск находятся вдоль границ Украины», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса подразделения НВФ готовы к любому возможному сценарию развития событий на передовой.