Американские эксперты раскрыли, насколько могут стать фатальными последующие кибератаки на Украину

Хакерами, которые 14 января смогли испортить и прервать доступ ко многим правительственным веб-сайтам, может готовиться почва для более крупных кибератак, которые будут способны лишить украинских граждан важных ресурсов и потребностей, полагают эксперты.

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Об этой информации сообщил Reuters, передает Ura-inform.

Такого рода кибернаступления на Украину могут оставить украинцев без финансов, тепла и даже света.

Американский эксперт по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист полагает, что вполне можно ожидать более агрессивную киберактивность не только в Украине, но и, возможно, в других странах. Он считает, что со стороны организаций нужно в обязательном порядке начать подготовку к сопротивлению от «компьютерных пиратов».

По мнению исследователя, подобного рода сокрушительные атаки станут, направлены на объекты стратегического значения. Он отметил, что ранее кибератаки на финансовые учреждения, энергокомпании, а также медучреждения были редкими.

Но российскими кибервзломщиками за последние несколько лет более активно атаковали их вирусами-вымогателями, например, блокируя оснащение, которое необходимо для ухода за пациентами в больницах. Иногда это даже приводило к летальным исходам больных.

Примечательно, что со стороны РФ много раз отвергали обвинения в хакерских атаках на Киев. Со слов бывшего главы отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, в случае потенциального повторного вторжения Кремля можно ожидать еще больше сетевых «взломов».

Однако, судя по всему, они не станут фатальными. Накануне была осуществлена масштабная кибератака на Украину, которая «накрыла» сразу несколько государственных ресурсов, в частности, портал государственных услуг «Дия». В СБУ уже заверили, причастность спецслужб РФ к данному взлому.





Напомним, ранее сообщалось, В СБУ рассказали, кто причастен к «минированию» украинских объектов, а также обратились к гражданам Украины.