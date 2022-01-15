Стало известно о новом источнике дохода в ОРДО

В так называемой «ДНР» нашли новый необычный источник доходов.
Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.
Данную информацию предоставили в так называемом «Министерстве внутренних дел ДНР» .
По их сообщениям на территории временно оккупированной Макеевки представителями незаконных вооружённых формирований была оштрафована особа женского пола на сумму 80 000 российских рублей.
Ею оказалась местная жительница, проживающая в Горняцком районе временно неподконтрольной Украине Макеевки. Она хранила у себя дома более ста семидесяти патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова, тротиловую шашку, а также детонатор. Всё это было изъято представителями «полиции ДНР».
По рассказам женщины, дынный арсенал боеприпасов и взрывчатка была найдена ею на территории лесополосы. И она приняла решение оставить у себя на хранение, всё найденное в лесу.
Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, о неприятностях «чиновников ДНР»: «Если он заговорит, большинство руководства ОРДО будут судить в России
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