Стало известно о новом источнике дохода в ОРДО

В так называемой «ДНР» нашли новый необычный источник доходов.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Данную информацию предоставили в так называемом «Министерстве внутренних дел ДНР» .

По их сообщениям на территории временно оккупированной Макеевки представителями незаконных вооружённых формирований была оштрафована особа женского пола на сумму 80 000 российских рублей.

Ею оказалась местная жительница, проживающая в Горняцком районе временно неподконтрольной Украине Макеевки. Она хранила у себя дома более ста семидесяти патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова, тротиловую шашку, а также детонатор. Всё это было изъято представителями «полиции ДНР».

По рассказам женщины, дынный арсенал боеприпасов и взрывчатка была найдена ею на территории лесополосы. И она приняла решение оставить у себя на хранение, всё найденное в лесу.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, о неприятностях «чиновников ДНР»: «Если он заговорит, большинство руководства ОРДО будут судить в России