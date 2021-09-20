Обострение на Донбассе: командир ООС назвал главную причину

С конца августа ситуация в районе проведения ООС на Донбассе начала обостряться

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С конца августа текущего года ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса начала обостряться. Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УРА-Информ.

Он отметил, что фактически впервые за последние несколько лет пророссийские боевики нанесли удары по прифронтовым городам. НВФ стреляли по Авдеевке и Счастью. По мнению Наева, это выглядит как демонстрация силы и безнаказанности со стороны России.

«Основная цель таких провокаций — это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать „достойный ответ“ с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны», — уточнил он.

Наев подчеркнул, что особое внимание уделяется тому, чтобы исказить реальную обстановку на оккупированных украинских территориях в российских СМИ.

Ранее сообщалось, что Россия в любой момент может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины.