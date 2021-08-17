Более 1400 человек погибли после землетрясения на Гаити

Субботнее землетрясение магнитудой 7,2 разрушило или серьезно повредило примерно 37 000 домов

Время чтения: 55 Секунд

Более 1400 человек погибли в результате субботнего землетрясения на Гаити. Трагический баланс может еще больше увеличиться, поскольку под обломками разрушенных зданий все еще ведутся поисками.

Как сообщила в понедельник Служба гражданской защиты Гаити, число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 1419 человек. Пострадало около 6900 человек. В предыдущем балансе говорилось о 1297 погибших, пишет УРА-Информ.

Субботнее землетрясение магнитудой 7,2 разрушило или серьезно повредило примерно 37 000 домов. За землетрясением последовала серия сильных афтершоков, самый сильный из которых имел магнитуду 5,9. Колебания ощущались также на Кубе и Ямайке.

По мнению властей, под завалами еще может быть много людей. Поисково-спасательной операции, также проводимой иностранными командами, мешает тропическая гроза Грейс, проходящая через Гаити.

Сейсмологи отмечают, что землетрясение в субботу было сильнее, чем катастрофическое землетрясение 12 января 2010 года, которое нанесло серьезный ущерб столице страны Порт-о-Пренс и другим городам. Тогда погибло более 220 тысяч человек. и более 300 тысяч были ранены.

Однако на этот раз эпицентр находился дальше от столицы, и субботние толчки не нанесли там серьезных повреждений.

Ранее мы сообщали, что афганцы просят у властей Украины статус беженцев.