Происшествия

Греция борется с пожарами: шокирующие кадры (ФОТО)

Еще одна страна страдает от пожаров

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Третий день кряду Греция тушит массовые пожары. Огонь быстро распространился по Афинам. Он также распространился по древней Олимпии, месту первых Олимпийских игр.

Пожарным удалось локализовать огонь до тех пор, пока он не представляет прямой угрозы древним руинам в Олимпии, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Возле Афин бушуют пожары. Власти распорядились об эвакуации с одного из местных островов. Облака удушающего дыма нависают над Грецией. Власти рекомендовали жителям Афины, чтобы они не выходили из дома. Пока информации о погибших нет.

В Греции очень высокие температуры, достигающие даже 46 градусов по Цельсию в тени. В результате пожары распространяются очень легко.

Ранее мы сообщали о пожарах в Турции. Там ситуация еще тяжелее, чем в Греции. Некоторых туристов даже приходилось эвакуировать из отелей.

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