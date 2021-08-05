Украинских туристов в Турции экстренно эвакуировали морем из-за пожаров

Эмир Рустамов рассказал о ситуации в Турции

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Ситуация с пожарами в Турции остается напряженной. Так некоторых украинцев даже эвакуируют даже с их отелей.

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов рассказал о ситуации в Турции с пожарами. Он отметил, что оперативно реагирует на запросы граждан Украины, которые оказались в сложной ситуации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

«Турецкая сторона быстро откликается на наши запросы и помогает. В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют морем. Тем не менее, призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары», — заявил дипломат.

Также он рассказал, что вечером 2 августа консульство получило сообщение от украинцев, которые находились на отдыхе в отеле Voxx Marmaris Beach Resort, о приближении лесного пожара к гостинице. В течение получаса была осуществлена эвакуация граждан Украины и других государств, которые жили в гостинице, морским транспортом.

Ранее публиковали фотографии пожара в Турции.