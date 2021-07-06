Большой взрыв на чешских химических заводах: есть раненые

Дальнейшие взрывы больше не угрожают предприятиям

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Четыре человека пострадали в результате взрыва в понедельник вечером на химическом заводе «Преол» в Ловосице на северо-западе Чехии. Пожар тушили 12 пожарных расчетов.

По словам представителя пожарной команды Усти-над-Лабем Милана Рудольфа, дальнейшие взрывы больше не угрожают предприятиям, производящим биотопливо из рапса. Пожарные следят за тем, чтобы пламя не угрожало другим зданиям, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Трое раненых — пожарные, которые начали тушить пожар сразу после взрыва. Один из них был доставлен на вертолете в специализированную ожоговую клинику в Праге. Четвертый человек, доставленный в больницу, не пострадал от пожаров, но у него проблемы с сердцем.

Рудольф сообщил, что действия пожарных продолжатся во вторник. Железнодорожное движение по маршруту Ловосице-Чешская Липа закрыто. Изначально после взрыва часть трассы I 35 была закрыта для автомобилей, а утром движение было восстановлено.

«Преол» — крупнейший производитель рапсового масла в Чехии и крупнейший производитель биотоплива. Также здесь производится рапсовое масло для пищевой промышленности.

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