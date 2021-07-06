Происшествия

Большой взрыв на чешских химических заводах: есть раненые

Дальнейшие взрывы больше не угрожают предприятиям

Время чтения: 48 Секунд

Четыре человека пострадали в результате взрыва в понедельник вечером на химическом заводе «Преол» в Ловосице на северо-западе Чехии. Пожар тушили 12 пожарных расчетов.

По словам представителя пожарной команды Усти-над-Лабем Милана Рудольфа, дальнейшие взрывы больше не угрожают предприятиям, производящим биотопливо из рапса. Пожарные следят за тем, чтобы пламя не угрожало другим зданиям, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Трое раненых — пожарные, которые начали тушить пожар сразу после взрыва. Один из них был доставлен на вертолете в специализированную ожоговую клинику в Праге. Четвертый человек, доставленный в больницу, не пострадал от пожаров, но у него проблемы с сердцем.

Рудольф сообщил, что действия пожарных продолжатся во вторник. Железнодорожное движение по маршруту Ловосице-Чешская Липа закрыто. Изначально после взрыва часть трассы I 35 была закрыта для автомобилей, а утром движение было восстановлено.

«Преол» — крупнейший производитель рапсового масла в Чехии и крупнейший производитель биотоплива. Также здесь производится рапсовое масло для пищевой промышленности.

Ранее мы сообщали, что в России в море упал самолет.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В России в море упал самолет: все что известно на данный момент

Крушение потерпел самолет Ан-26

Дрон с бомбой атаковал посольство США в Багдаде: реакция американцев

Американцы сбили дрон

Катастрофа при приземлении на Филиппинах: погибли военные в самолете и мирные жители на земле

По меньшей мере 42 человека из 96 находившихся на борту и трое на земле погибли

Кипр подсчитывает потери после сильного пожара: величайшая трагедия в истории страны

Разрушено более 50 домов

Очередной шок в Канаде: обнаружены новые безымянные могилы

Это не первый подобный случай за последние месяцы

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap