Члены НВФ убили своего сослуживец, который хотел сдаться ВСУ, — разведка

«Главы ЛДНР» пытаются «жестоко пресекать» случаи сдачи в плен членов НВФ

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Украинская разведка зафиксировала, как пророссийские боевики на Донбассе ликвидировали своего «военнослужащего», который хотел сдаться ВСУ. Об этом сообщили в ОТГ «Север», передает УРА-Информ.

Инцидент произошел сегодня, 16 июня, около 9:20 в районе населенного пункта Катериновка.

«На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск, военнослужащий незаконных вооруженных формирований при попытке перехода на сторону ВСУ был коварно застрелен своими сослуживцами, после чего те же „товарищи“ эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт», — сообщили в разведке.

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