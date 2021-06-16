Мужчина избил беременную женщину: толпа забила его до смерти

Инцидент произошел в штате Юта, США

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41-летний мужчина подбил глаз своей девушке. Группа подростков, узнавшая об инциденте, решила его за это наказать. Сначала они побили мужчину, а затем забили его до смерти. Инцидент произошел в штате Юта, США.

По меньшей мере шесть человек окружили 41-летнего Фреда Вальдамара Ортиса за продуктовым магазином в Магне, штат Юта. Мужчина приехал туда на скутере, и за ним из дома выбежала группа подростков, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Когда Ортис начал убегать, нападавшие сначала ударили его автомобилем, а затем стали бить палкой и досками. 41-летний мужчина был замучен до смерти. Среди подозреваемых были сами подростки, младшему — 13 лет, старшему — около 20 лет.

Подруга Ортис — собаковод, она нашла группу подростков, ищущих щенка. Когда женщина вышла к ним, они заметили, что она беременна и у нее синяк под глазом. Она рассказала им, что несколькими днями ранее ее избил бойфренд. Тогда подростки решили наказать мужчину за избиение беременной женщины.

Полиция установила пока несколько подозреваемых, но известно, что их было намного больше.

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