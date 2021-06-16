В «ДНР» готовы предоставить доступ к месту крушения малазийского «Боинга»

В «ДНР» готовы предоставить всю информацию о крушении „Боинга“

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«Власти ДНР» готовы предоставить экспертам доступ к месту крушения малазийского «Боинга», а также готовы сообщить всю известную информацию о нем. Об этом заявил так называемый «глава республики» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Готовы предоставить всю информацию о крушении „Боинга“, и доступ к месту трагедии. Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и было максимально объективным, нам скрывать точно нечего. Нам нужно, чтобы виновный был установлен и понес наказание. Мы готовы приложить максимум усилий», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, как пророссийские боевики на Донбассе ликвидировали своего «военнослужащего», который хотел сдаться ВСУ.