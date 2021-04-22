Происшествия

Сомнительное перемирие: в зоне ООС погиб военные ВСУ

В результате обстрела боевиков военный скончался

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В четверг, 22 апреля, в зоне ООС на временно оккупированных территориях Донбасса в ходе вражеского обстрела погиб украинский военный. Мужчина получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщил пресс-центр Оперативно-тактической группировки «Север», передает УРА-Информ.

Военный ВСУ, по данным штаба, получил смертельное осколочное ранение. В результате обстрела боевиков военный скончался.

«Командование и личный состав оперативно-тактической группировки „Север“ выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США вчера, 21 апреля, поддержал законопроект о партнерства с Украиной в сфере безопасности и обороны. Данным проектом также предусмотрена и военная помощь украинскому государству. 

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