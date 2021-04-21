Общество

В Украине нарастили темпы вакцинации от COVID-19: в Минздраве озвучили цифры

В лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19 записались 478 370 человек

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За прошедший день на территории Украины было поставлено 15 042 вакцин от коронавирусной инфекции нового поколения. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Степанов отметил, что от начала вакцинации на территории Украины привито уже 477 833 граждан. Одну дозу препарата получили 477 831 граждан страны. При этом, две дозы вакцины получило пятеро людей.

Стоит отметить, что в лист ожидания вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19 записались 478 370 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается очередная волна коронавирусной инфекции. В стране снова было зафиксировано более 12 000 новых случаев заражения, а также более 400 смертельных случаев.

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