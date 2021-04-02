Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer: когда ее ждать

Украина может получить 10 млн дох американской вакцины

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Министерство здравоохранения Украины продолжает искать вакцины, которые можно было бы доставить в страну в этом году. Практически каждая страна в мире пытается, как можно быстрее получить необходимое количество вакцин.

Источник в МОЗ сообщает, что Украина получит 10 млн доз американской вакцины Pfizer. Переговоры ведёт лично министр здравоохранения Максим Степанов, для которого этот кейс сейчас приоритетный, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Фармацевтический гигант предлагает поставку по следующей схеме: 7 млн доз в этом году и 3 — в следующем. Но Степанов настаивает, чтобы все 10 млн попали в Украину уже до конца 2021 года. Сейчас согласовываются сроки поставки и цена», — пишет источник.

Он также отмечает, что положительная реализация этого трека существенно укрепит позиции Степанова в кресле министра здравоохранения. Сейчас многие критикуют главу МОЗ из-за низких результатов вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что в Украине третий день кряду фиксируется более 400 смертей за сутки.