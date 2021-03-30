Убытки составили 5 млн грн и 50 жизней: в ГСЧС отчитались за неделю

Спасателям всего удалось сохранить 66 жизней

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За минувшую неделю на территории Украины было зафиксировано 2888 случаев чрезвычайных событий. Именно на такое количество ЧП подразделения ГСЧС отреагировали с выездом к месту их возникновения. Об этом УРА-Информ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что с 22 по 28 марта подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям выезжали по месту происшествий для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Известно, что было спасено 66 жизней.

«Ликвидировано 2 тыс. 577 пожаров, спасено на пожарах 49 человек и не допущено уничтожение огнем 481 здания и 29 ед. техники. На пожарах погибло 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 830 тыс. грн», — отметили в пресс-службе спасателей.

Помимо этого, в течение недели обнаружено, изъято, а также уничтожено 1178 взрывоопасных предметов. Также на водоемах погибло 14 человек.

Ранее сообщалось, что украинские военные, которые вчера пострадали в результате вражеского обстрела на временно оккупированных территориях Донбасса в районе населенного пункта Шумы, отправили в военный госпиталь в Харькове. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, другой боец — в среднем состоянии.