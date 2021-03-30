Общество

Вакцинация в Украине: привито более 200 тыс. граждан

Наибольшее число прививок от пневмонии нового поколения сделали в Киеве

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На территории Украины вакцинацию за последние сутки прошли 12 896 граждан страны. Они получили по одной дозе вакцины от пневмонии нового поколения. Стоит отметить, что получил по две дозы препарата 2 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Всего с начала кампании вакцинации на территории Украины привиты 212 898 граждан. Степанова утверждает, что прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами по вакцинации населения. Стоит отметить, что в лист ожидания препарата от COVID-19 записались 371 406 граждан государства.

Известно, что наибольшее число прививок от пневмонии нового поколения сделали в Киеве (1 740) и Днепропетровской области (1 290). Наименьшее число поставленных прививок зафиксировано в Черниговской (240) и Одесской (310) областях.

Ранее сообщалось, что 29 марта, на территории украинского государства в Украине зарегистрировано 10 533 новых случаев заражения пневмонией нового поколения.

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