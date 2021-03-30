Путин — убийца: президент Литвы заявил, что не будет «равнодушно сидеть на задней лавке»

Внутренняя ситуация в РФ, по словам литовского главы, оставляет желать лучшего

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Президент Литвы Гитанас Науседа согласен с главой США Джозефом Байденом, что президента Российской Федерации Владимира Путина можно назвать убийцей. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на балтийский портал Delfi.

«К сожалению, да», — сказал Науседа в ответ на вопрос журналиста о том, согласен ли он с высказыванием Байдена.

Россия, как подчеркнул Науседа, демонстративно не считается с территориальной целостностью других государств, в частности, Украины.

«Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно», — добавил Науседа.

Также внутренняя ситуация в РФ, по словам литовского главы, оставляет желать лучшего. Президент уточнил, что правительство РФ «явно вздрагивает от крепнущей оппозиции» и пытается ее подавить, «самым грубым образом». Сообщил Науселда о ситуации с арестом отравленного оппозиционного политика Алексея Навального.

«И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе — это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое», — отметил Науседа.

Литва, как подчеркнул политик, точно не будет тем государством, которое «будет равнодушно сидеть на задней лавке», видя грубые нарушения прав человека по соседству.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют активизировать стратегическое партнерство с Украиной и поддержать реформы на территории государства, а также борьбу с коррупцией.