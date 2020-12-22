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Навальный опубликовал беседу с возможным отравителем: Россию охватили пикеты

Наталия

Навальный провел разговор с сотрудников ФСБ

Время чтения: 1 Мин. , 10 Секунд

По Российской Федерации стартовала волна пикетов против ФСБ и в поддержку российского оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. В Москве вечером 21 декабря пикеты проходили у здания ФСБ на Лубянке. Одна из активисток была задержана с плакатом «Путин боится Навального». Один мужчина был задержан с плакатом на котором красовалась надпись «Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?». Оба активиста были задержаны и доставлены в полицию. После этого их отпустили с обязательством о явке. Также пикеты прошли у зданий ФСБ в таких городах как Омск, Екатеринбург и Иркутск. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на граждан РФ в Сети, а также пресс-службу ФСБ

В ФСБ называют разговор отравленного политика и блогера с сотрудников ФСБ Константином Кудрявцевым подделкой.

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — сказали в Центре общественных связей ФСБ.

Также там отметили, что весь фарс с отравлением оппозиционером ничто иное, как происки западных спецслужб.

Алексей Навальный после публикации имен своих убийц также обнародовал видео разговора со своими обидчиками.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер и известный блогер Алексей Навальный уверен, что покушение, которое было совершено сотрудниками ВСБ было санкционировано действующим главой Российской Федерации Владимиром Путиным. 

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Наталия

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