Российские хакеры взломали электронную почту Минфина США

Хакеры получили удаленный доступ к компьютерам и системам десятков государственных учреждений

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По словам сенатора Рона Видена, российские хакеры взломали десятки учетных записей электронной почты высокопоставленных чиновников Министерства финансов США и похитили ключи шифрования.

Таким образом, Уайден резюмировал выводы слушаний в финансовом комитете Сената по поводу хакерской атаки, обнаруженной на прошлой неделе на учреждения и компании США.

Об этом пишет УРА-Информ.

Представители финансов и IRS сообщили сенаторам, что нет никаких доказательств того, что хакеры получили доступ к базам данных налогоплательщиков США, но взломали учетные записи электронной почты высших чиновников казначейства и украли ключи шифрования.

«Казначейство до сих пор не знает обо всех хакерских действиях или о том, какая конкретная информация была украдена», — сказал Уайден. Он добавил, что взлом должен был произойти в июле, хотя атака была обнаружена только на прошлой неделе.

Министерство финансов было одним из первых государственных учреждений, обнаруживших взлом. Сегодня известно, что с помощью широко используемого ПО Solarwind Orion хакеры получили удаленный доступ к компьютерам и системам десятков государственных учреждений, хотя масштабы вмешательства и нанесенный ущерб до сих пор неизвестны.

Ранее мы сообщали, что российские хакеры взломали серверы «Burisma» из-за Байдена.