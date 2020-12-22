В Украине позволят продавать российскую вакцину от коронавируса

В тоже время Украина не будет закупать российскую вакцину, но она может продаваться в аптеках.

Время чтения: 45 Секунд

На данный момент неизвестно, когда точно Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса. Предварительно это может быть первая половина 2021 года, но никто официальных дат пока не называет.

В тоже время первые порции вакцины украинская власть может закупить вакцину европейских или китайских компаний. Однако на данный момент украинская сторона только рассматривает такую возможность, изучая цены конкурентов. В тоже время Украине не будет официально покупать вакцину российского производства даже если она пройдет лабораторные исследования ВОЗ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В тоже время также сообщается, что в Украине позволят продавать в аптеках и частных клиниках российскую вакцину.

«Наш источник в ОП рассказал, что Украина не будет закупать российскую вакцину, но препятствовать ее распространению после утверждения ВОЗ тоже не будет. Министерство здравоохранения получило указание от Офиса Президента в течение месяца дать даты с поставками вакцины в Украину», — отмечает источник.

Ранее врач рассказал опасен ли новый тип коронавируса.