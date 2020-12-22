Общество

В Украине позволят продавать российскую вакцину от коронавируса

Виктор

В тоже время Украина не будет закупать российскую вакцину, но она может продаваться в аптеках.

Время чтения: 45 Секунд

На данный момент неизвестно, когда точно Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса. Предварительно это может быть первая половина 2021 года, но никто официальных дат пока не называет.

В тоже время первые порции вакцины украинская власть может закупить вакцину европейских или китайских компаний. Однако на данный момент украинская сторона только рассматривает такую возможность, изучая цены конкурентов. В тоже время Украине не будет официально покупать вакцину российского производства даже если она пройдет лабораторные исследования ВОЗ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В тоже время также сообщается, что в Украине позволят продавать в аптеках и частных клиниках российскую вакцину.

«Наш источник в ОП рассказал, что Украина не будет закупать российскую вакцину, но препятствовать ее распространению после утверждения ВОЗ тоже не будет. Министерство здравоохранения получило указание от Офиса Президента в течение месяца дать даты с поставками вакцины в Украину», — отмечает источник.

Ранее врач рассказал опасен ли новый тип коронавируса.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Генерал ФСБ РФ заявил о готовности помогать Донбассу в подготовке военных

В РФ уже давно занимаются подготовкой военных «специалистов»

Наталия

«Увольняются десятки человек»: ОРЛО теряет кадры на шахтах и заводах

В течение рабочей недели увольняются десятки человек. Причины аналогичные — задержки зарплат и скотское отношение к шахтерам.

Наталия

Нехватка воды в Крыму: Украине направит гумпомощь в одном случае

На оккупированном полуострове уже давно наблюдаются проблемы с водой

Виктор

Будет как в Мавзолее: стало известно, как в Харькове будут прощаться с Кернесом

Прощание с Кернесом состоится в театре 23 декабря.

Виктор

Итальянский врач о новом типе коронавируса — это какофония

Маттео Бассетти считает, что вокруг нового типа вируса слишком много суеты

Виктор

В ОРДО сделали важное заявление по поводу отмены «комендантского часа»

«Комендантский час» в «республике» отменят с 31 декабря по 10 января.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap