В Италии коллапс из-за наводнения: обрушился мост, перекрыты дороги

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На юге Италии в Кротоне и Палермо из-за масштабных проливных дождей возникли сильные наводнения в регионах.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Ansa.

Службой гражданской защиты был объявлен оранжевый уровень тревоги сразу в нескольких регионах Италии.

Также стоит отметить, что сразу несколько дорог перекрыты для движения транспортных средств. Было задержано и железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо.

На Липарских островах семь островов не имеют связи с материковой Италией из-за сильных ветров и перебоев в работе электричества.

Ранее стало известно, что в Винницкой области случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента скончалась сотрудница суда, трое получили травмы.

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