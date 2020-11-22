Украина назначила нового спикера МИД

Теперь должность спикера украинского МИД занял дипломат Олег Николенко. Ранее он работал в посольстве в Ливии, а также в Постоянном представительстве Украины при ООН.
Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу министерства на странице в Facebook.
«Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики. И мне повезло, что это можно делать вместе с классной коммуникационной командой, которая сейчас работает в МИД», — подчеркнул Николенко.
Известно, что чиновник в 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.
По возвращению в столицу Украины — Киев, продолжал заниматься регионом Северной Африки, а также Ближнего Востока.
Стоит отметить, что ранее Николенко работал в ООН. Он был в составе делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете безопасности ООН.
Как стало известно ранее, Сергей Аксенов заявил, что энергетическая блокада, которая была устроена украинским правительством в 2015 году, привела совершенно к противоположному эффекту на территории региона.