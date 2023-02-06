Резников сделал заявление о своей отставке: министр обороны дал обещание

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Об этой информации сообщил телеграм-канал военных Украины «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье 5 февраля, комментируя слухи о якобы возможной отставке, сообщил, что сделал многое и продолжит делать все возможное для победы Украины.

«Столько стресса, сколько я за этот год прожил, тяжело, наверное, измерить. Мне ни за что не стыдно. У меня совесть чиста совершенно. Мне не с чем смириться, я — победитель», — отметил Алексей Резников.

Таким образом, в данный момент ключевой представитель Минобороны пока не отрицает, но и не подтверждает возможные отставки. Впрочем, некоторые эксперты считают, что уже до пятницы ситуация с отставкой или сменой государственной должности Резникова прояснится.

Напомним, Зеленский заявил, что ситуация на фронте ужесточается: тяжело в Бахмуте, Угледаре и Лимане.