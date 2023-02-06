Политика

Резников сделал заявление о своей отставке: министр обороны дал обещание

Родион Власов

Глава Минобороны Украинского государства Алексей Резников признался, что думает о своем уходе и будущем в стране.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал военных Украины «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье 5 февраля, комментируя слухи о якобы возможной отставке, сообщил, что сделал многое и продолжит делать все возможное для победы Украины.

«Столько стресса, сколько я за этот год прожил, тяжело, наверное, измерить. Мне ни за что не стыдно. У меня совесть чиста совершенно. Мне не с чем смириться, я — победитель», — отметил Алексей Резников.

Таким образом, в данный момент ключевой представитель Минобороны пока не отрицает, но и не подтверждает возможные отставки. Впрочем, некоторые эксперты считают, что уже до пятницы ситуация с отставкой или сменой государственной должности Резникова прояснится.

Напомним, Зеленский заявил, что ситуация на фронте ужесточается: тяжело в Бахмуте, Угледаре и Лимане.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Буданову готовят новую должность в Украине: Шарий сказал, кем станет глава ГУР

Скандально известный блогер и глава запрещенной в Украинском государстве партии «ППШ» Анатолий Шарий рассказал о том, какая судьба сложится у двух ключевых лиц оборонных ведомств – Кирилла Буданова и Алексея Резникова.

Родион Власов

Кто станет главой ГУР Украины: нардеп Гончаренко раскрыл имя этого человека

Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко рассказал о том, что в Украинском государстве уже есть личность, которая заменит Кирилла Буданова на должности главы Главного управления разведкой Минобороны.

Ирина

В Беларуси от приграничья с Украиной внезапно отвели 12 российских вертолётов

В Беларуси, у границы с Украиной с 29 апреля 2022 года наблюдается постоянное перемещение военных сил и техники российских оккупантов.

Ирина

Кулеба рассказал какие досадные неожиданности случились с Лавровым в Африке: на моей памяти это впервые

У российской дипломатии в Африке начались проблемы, которых прежде не было.

Ирина

Си дал новый приказ армии по Тайваню: глава ЦРУ сказал, что анонсировано на 2027 год

Китай считает Тайвань своей территорией. После того, как в августе прошлого года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, китайская армия регулярно проводит учения близи острова.

Ирина

В Кремле отреагировали  на новость об усилении военной помощи Украине: важно помнить о заявлении Путина

РФ не оставила без внимания заявления США об усилении военной помощи Украине.

Recent Post

Top Category