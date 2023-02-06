Как очистить сосуды с помощью лимона: врачи рассказали о проверенном рецепте

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Простые рецепты

Для эластичности сосудов нужно смешать по 1 чайной ложке лимонного сока, меда и подсолнечного масла, а затем выпить содержимое натощак. Курс лечения – 10 дней.

Так же можно смешать 1 чайную ложку меда и сок половины лимона в 3/4 стакана теплой кипяченой воды. Нужно пить данный напиток перед сном 10 дней.

Еще один рецепт: пропустить через мясорубку 2 средних лимона, добавить 2 ст. ложки меда, перемешать, переложить в стеклянную банку и выдержать при комнатной температуре сутки. Принимать нужно по 2-3 чайной ложки в день перед едой или с чаем.

Эффект и предостережения

Врачи утверждают, что заметить изменения можно уже спустя несколько дней приема напитка. Однако рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы избежать аллергических реакций и индивидуальной непереносимости.

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