Экономика

ЕС приготовила план помощи для Украины: стало известно, в чем он заключается

Ирина

В Еврокомиссии снова подняли важную тему насчет Украинского государства. Речь идет о плане помощи официальному Киеву на 2023 год. Как оказалось, представители Евросоюза намерены выделить миллиарды евро на поддержание Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что уже с понедельника по пятницу Еврокомиссия предоставит план помощи Украине. Он рассчитан на целых 18 миллиардов евро. Такую информацию подтвердила и глава данной организации – Урсула фон дер Ляйен.

Что примечательно, финансовый пакет в размере 1,5 миллиарда евро на месяц предложат Украинскому государству уже на этой неделе.

На этом фоне пока неизвестно, на какие структуры пойдут вышеупомянутые средства. Однако в данный момент приоритетными являются только две сферы: армия, а также социальные институты (больницы, школы, ЖКХ и т.д.).

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