Технологии

Ученые опровергли известный миф о жареной картошке: детали исследования

Ирина

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета начали исследования в 1971 году, и недавно экспертная работа была завершена. Редакция Journal of Nutritional Science сообщает о результатах полувекового эксперимента, который разрушил известный миф о продукте.

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Данная информация была представлена в росСМИ, передает «УРА-Информ».

За прошедшие годы специалисты проанализировали данные о здоровье тысяч добровольцев, которые регулярно ели жареную картошку, в том числе популярный картофель фри. По результатам исследования исследователи обнаружили, что испытуемые имели меньший риск развития диабета и были менее склонны к атеросклерозу.

Однако эксперты высказали две оговорки. Прежде всего, значительно улучшилось состояние здоровья людей, регулярно занимающихся физической активностью. Во-вторых, картофель фри нельзя есть с красным мясом, потому как это усугубляет ситуацию с холестерином в организме, из-за чего возникают бляшки, а за ними инсульты и инфаркты.

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